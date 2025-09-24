EDUCACIÓ
FEDA atorga la primera beca per a dones informàtiques
L’estudiant de primer curs del bàtxelor en Informàtica a la Universitat d’Andorra (UdA) Ariadna Curet Balsells ha rebut la primera beca FEDA per a dones informàtiques, segons va anunciar ahir la companyia elèctrica. L’ajut, impulsat per Forces Elèctriques d’Andorra i la Universitat d’Andorra, busca fomentar la presència femenina en l’àmbit tecnològic, tradicionalment masculinitzat.
Ariadna Curet ha cursat el batxillerat professional en desenvolupament de programari i aspira a aprofundir els seus coneixements en disseny de videojocs. La beca li permetrà seguir els estudis a temps complet i en modalitat presencial, amb una cobertura del cost de matrícula i una mensualitat de 450 euros durant els mesos lectius.
Curet podrà fer pràctiques a FEDA i tenir opcions de contractació eventual durant l’estiu i en finalitzar la carrera.