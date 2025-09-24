REPORTATGE
Energia neta a les teulades
el govern instal·larà plaques solars a la coberta de 37 edificis públics que produiran l’energia equivalent al consum de 1.600 llars.
Convertir les teulades en petites centrals d’energia renovable. Aquest és l’objectiu del nou projecte del Govern presentat ahir, que impulsarà la instal·lació de plaques solars a les cobertes de 37 edificis públics repartits per les set parròquies. Escoles, centres administratius, el parc de bombers, l’hospital Nostra Senyora de Meritxell o l’Auditori Nacional es convertiran en espais de producció elèctrica, en un pas que l’executiu va qualificar de “molt ambiciós i valent”.
El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, va destacar que es tracta d’“un projecte mai vist a Andorra” i que suposarà un pas endavant en la transició energètica. En total, es preveu una potència instal·lada de 4,8 megawatts i una producció anual estimada de 5,5 gigawatts hora, una producció equivalent al consum de 1.600 llars.
La iniciativa s’emmarca en la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, així com en l’Estratègia Energètica Nacional i el pla d’actuació de l’Administració general per a l’estalvi energètic. La mesura permetrà aprofitar espais que, actualment, no tenen cap ús i augmentar la producció nacional d’energia renovable en entorns ja construïts. “Amb aquest projecte, que considero valent i amb el qual estic molt il·lusionat, podem contribuir a aquesta transició energètica i amb aquest horitzó de descarbonització del sector el 2050”, va exposar Forné.
La concessió administrativa permetrà a les empreses privades explotar les instal·lacions fins a 20 anys. Durant aquest període, els adjudicataris hauran d’assumir totes les fases del projecte –des de l’enginyeria i l’execució fins al manteniment, el monitoratge i la gestió administrativa– i podran injectar l’energia generada a la xarxa, percebent la retribució establerta. Un cop finalitzat el termini, les instal·lacions revertiran al Govern en bon estat de funcionament, garantint-ne la continuïtat i la sostenibilitat. Podran presentar-se tant empreses del sector elèctric com d’altres àmbits.
Forné va explicar que l’executiu va dissenyar el plec de bases amb les mínimes limitacions possibles amb la intenció d’afavorir la màxima participació. L’objectiu és, segons el secretari d’Estat, “que es presentin les màximes empreses possibles. “És un projecte en què guanya l’empresari, guanya l’administració i guanya tot el país”, va afegir, subratllant la col·laboració publicoprivada.