Comitè d'empresa
Els treballadors del SAAS aproven el conveni col·lectiu
El 'Sí' ha guanyat amb 645 vots, mentre que el 'No' ha obtingut 62 paperetes
Els treballadors del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), han aprovat el nou conveni col·lectiu, amb 645 vots a favor i 62 en contra. Estaven cridats a participar 1.164 membres, i ho han fet 720 persones, el que representa un 62% de participació. En total hi ha hagut 8 vots en blanc i 5 nuls.
La presidenta del comitè d'empresa del SAAS, Eva Font, s'ha mostrat molt satisfeta pels resultats del procés de votació del nou conveni col·lectiu. "Estem molt contents per la feina feta, per l'alta participació i pel suport que ha tingut el conveni a les urnes. Pensem que les xifres parlen per si soles", ha afirmat aquesta tarda en roda de premsa.
La branca sanitària de l'USdA s'ha mostrat satisfeta per "la gran participació en l'assemblea i la posterior votació". En un comunicat, ha explicitat que "estem molt contents que s’hagi donat veu als treballadors i treballadores de forma directa" i que "aquesta elevada participació ha deixat palesa la importància que tota negociació d’un conveni col·lectiu acabi sempre amb la consulta directa i vinculant a la plantilla".