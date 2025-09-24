Fons de Reserva
Els reptes dels sistemes de pensions centren la primera conferència del cicle de l’FRJ
La sessió ha comptat amb experts internacionals per analitzar la qüestió
El Centre de Congressos d’Andorra la Vella ha acollit avui la primera conferència del cicle organitzat pel Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) amb motiu del seu desè aniversari. Sota el títol 'Un món de pensions: Mirades globals per a debats locals', la sessió ha comptat amb experts internacionals que han analitzat els reptes dels sistemes de pensions.
El president del consell d’administració de la CASS i de l’FRJ, Marc Galabert, ha destacat la voluntat de “posar en valor la professionalització i la mirada a llarg termini” en la gestió del Fons, i ha remarcat que les conferències volen “apropar la seva missió a la ciutadania i promoure el debat sobre la reforma del sistema de pensions”.
Per la seva banda, la catedràtica de la Universitat de Barcelona, Mercedes Ayuso, ha subratllat l’impacte del repte demogràfic en els sistemes de repartiment, com l’andorrà, i la necessitat de garantir-ne la sostenibilitat, la suficiència i l’equitat. Ayuso ha apuntat alguns mecanismes ja implantats en països nòrdics que redueixen la dependència de l’evolució demogràfica i poden incentivar la productivitat.