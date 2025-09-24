CONVENI COL·LECTIU A VOTACIÓ
Els plusos festius al SAAS es triplicaran
La branca sanitària de l’USdA defensa que es podien haver aconseguit més millores
Els treballadors del SAAS van rebre ahir un document amb informació sobre el preacord del nou conveni col·lectiu pactat entre el comitè d’empresa i la direcció. El text es va difondre a través d’una nota informativa, basada en una diapositiva que resumeix els punts prioritaris del pacte. Aquesta comunicació es va fer un dia després de l’assemblea general de dilluns, a la qual molts treballadors no van poder assistir per motius de servei.
El document, molt sintètic, es limita a recollir vuit eixos, sense cap desenvolupament ni explicació. Entre els punts figura la recuperació del sistema de primes per objectius (DPO) i l’increment salarial a les categories més baixes. També s’hi indica que el pagament de les hores localitzables passarà al 75% del preu per hora de cada categoria i que els complements per treballar en caps de setmana i festius es multiplicaran per tres. A més, es proposa una modificació dels triennis –que passarien d’un màxim de quatre a cinc– i es fa una menció genèrica a l’actualització de la jornada intensiva: de 38,2 hores setmanals a 37,5 l’any 2028. El requadre també inclou la previsió d’un pla de pensions amb aportació voluntària de l’1%, 2% o 3%, igualada pel SAAS.
Més enllà d’aquesta llista esquemàtica, el contingut del preacord es va conèixer amb més detall gràcies a la branca sindical de l’USdA, que dilluns a la nit va fer públic un recull més complet de les mesures acordades. Segons el sindicat, el conveni tindria una durada de cinc anys, en lloc dels tres actuals. Les DPO s’activarien a partir del 2026, amb la possibilitat de cobrament el maig del 2027, sempre que es compleixin els objectius pactats. L’augment salarial s’aplicaria a les categories més baixes i el pagament de les hores extres passaria a fer-se amb un increment del 65%.
El sindicat també va explicar que el personal que s’incorpori a partir de l’any 2026 passarà a tenir quinquennis en lloc de triennis. A partir dels vint anys d’antiguitat, s’establiria un dia de vacances suplementari cada cinc anys, equivalent a vuit hores anuals. Una altra mesura destacada és la implantació d’una jornada intensiva en períodes de vacances escolars per al personal amb jornada de vuit hores, amb l’objectiu de convergir de manera progressiva cap a les 1.688 hores anuals l’any 2028. A banda del pla de pensions, el sindicat també va informar de l’acord per permetre la prejubilació parcial amb seixanta anys amb vint anys d’antiguitat, en lloc dels 25 actuals. Finalment, el pla de carrera incorporaria la consolidació del nivell C i la convalidació d’especialitzacions, aspectes que ara no estan reconeguts.
Tot i el volum de mesures anunciades, l’USdA considera que el preacord és “molt insuficient” i lamenta la manca de mecanismes per facilitar la participació de tots els treballadors abans de la votació. El sindicat adverteix que caldrà estar molt atent a la redacció final per verificar que els compromisos es compleixin de manera efectiva. La votació per validar el preacord quedarà tancada avui les 17 hores a l’antic tanatori. El comitè ha informat que resoldrà dubtes durant tota la jornada.