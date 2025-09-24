Successos
Detingut un home per agredir i insultar la mare i fer tocaments als fills
El presumpte autor va passar a disposició judicial ahir a la tarda
La policia va detenir un home ahir al migdia a Andorra la Vella per, presumptament, agredir i insultar la seva mare al carrer, així com per haver fet tocaments als seus fills. La denúncia la va posar la mare ahir, apuntant que el seu fill l'hauria agredit i insultat al carrer dilluns. La mare també explica que l'home ja l'havia agredit anteriorment, i que li feia maltractament psicològic. El presumpte autor dels fets, també s'enfronta a un càrrec contra la llibertat sexual, ja que segons explica la dona a la demanda, l'home hauria dut a terme tocaments contra els seus fills, i hauria tingut actituds violentes en contra d'altres familiars.
L'home es va negar a declarar davant la policia i va passar a disposició judicial ahir a la tarda, acusat de delictes contra la integritat física, l'honor i la llibertat sexual, apunta la policia.