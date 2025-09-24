Bancs
Creand Asset Management renova la certificació de qualitat
L’àrea d’Inversions del banc rep la conformitat del manteniment del certificat vigent
La societat gestora Creand Asset Management ha renovat la certificació internacional de qualitat ISO 9001:2015, segons l’informe d’auditoria emès per l’empresa certificadora BSI, que avala l’eficàcia del seu sistema de gestió de qualitat i el compromís amb la millora contínua orientada a la satisfacció del client.
L’auditoria ha valorat positivament el grau d’assoliment del pla de negoci 2024-2026 de la societat, destacant com a fortaleses l’experiència i el coneixement de l’equip, l’opinió independent sobre els mercats financers, la proximitat amb clients i gestors, la presència internacional i la capacitat d’adaptació a un entorn en constant evolució.
El banc ha rebut la conformitat en el manteniment de la certificació ISO 9001:2015 per a les àrees d’Inversió i Operacions, i serà l’any vinent quan, segons la periodicitat establerta, es faci la renovació completa.
"Aquestes certificacions refermen el compromís de Creand amb l’excel·lència en la gestió i el servei al client, seguint les millors pràctiques internacionals i els estàndards de qualitat més exigents", apunta l'entitat.