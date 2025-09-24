Salut
La campanya de vacunació contra la grip començarà el 6 d'octubre
Govern ha informat que disposa de 7.900 dosis
La campanya de vacunació contra la grip començarà el pròxim 6 d'octubre i finalitzarà el 31 de gener de 2026. Enguany, està adreçada a les persones majors de 60 anys i a aquelles de menor edat que presenten condicions de risc. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha informat en roda de premsa posterior al consell de ministres, que el Govern disposa de 7.900 dosis de la vacuna contra la grip, valorades en uns 90.000 euros.
Per poder rebre la vacuna caldrà demanar cità prèvia als centres d'atenció primària. En el cas dels menors de 60 anys amb factors de risc, caldrà presentar la recepta del metge d'atenció primària. La campanya també preveu la vacunació dels treballadors que poden transmetre la malaltia a persones vulnerables, com els professionals dels centres sociosanitaris, de serveis comunitaris essencials, així com els interns i el personal del Centre Penitenciari. Per aquests grups l'organització per l'administració és la mateixa que en anys anteriors.
Campanya contra el VRS
Salut posarà en marxa una campanya per reforçar la protecció contra el virus respiratori sincicial (VRS). Aquesta consisteix en continuar amb la protecció a través de l'administració del tractament preventiu als nounats i als menors de 2 anys amb factors de risc i, com a novetat, la vacunació de les persones majors de 80 anys i dels majors de 60 que resideixen en centres sociosanitaris.
Pel que fa als infants, podran rebre el fàrmac de manera gratuïta els nounats entre l’1 d’abril del 2025 i el 31 de març del 2026, així com els menors de dos anys amb condicions de risc, hagin rebut o no una dosi anterior d’aquest tractament. El període d'administració serà de l'1 d'octubre de 2025 al 31 de març del 2026.
El vaccí contra el VRS per a les persones majors de 80 anys estaran disponibles a partir del 6 d'octubre de 2025, als centres d'atenció primària, i caldrà demanar cita prèvia. Els majors de 60 que resideixen en centres sociosanitaris el rebran directament en aquests espais. En tots dos casos la vacuna és gratuïta. Govern ha informat que disposa de 1510 dosis.