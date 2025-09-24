Nacions Unides
Compromís amb la defensa dels drets dels infants en conflictes armats
Xavier Espot reclama accions urgents per protegir la infància en situacions bèl·liques i anuncia una contribució andorrana de 35.000 euros a la campanya ‘Prove It Matters’
El cap de Govern, Xavier Espot, ha demanat accions accelerades i mesures concretes per garantir la protecció dels drets dels infants que viuen en contextos de conflicte armat. Ho ha fet aquest matí durant la seva intervenció a l’esdeveniment de les Nacions Unides “Prove It Matters: Renewing our Promise to Children / Demostra que t’importa: renovem la nostra promesa als nens”, que ha presidit a la seu de l’ONU a Nova York.
La trobada, impulsada per l’Oficina de la representant especial del secretari general per als Drets dels Infants en Conflictes Armats amb el suport d’Andorra, Malta, Filipines, Àustria i Kirguizistan, ha reunit una trentena d’alts representants de diversos estats i organismes internacionals amb l’objectiu de renovar el compromís amb la Convenció sobre els drets de l’infant.
Espot ha denunciat l’augment de violacions greus contra infants registrades l’any 2024, que van ascendir a 49.370 casos, un 25% més que el 2023, segons dades de l’ONU. “Aquestes xifres han de despertar la consciència col·lectiva i portar-nos a actuar amb una determinació renovada”, ha afirmat.
El cap de Govern ha instat els estats membres que encara no ho han fet a sumar-se a la campanya, tot subratllant que “situar les nenes i els nens en el centre de l'agenda global és un imperatiu moral i un requisit indispensable per a una pau duradora”.
La campanya internacional, que es desplegarà en tres fases durant els pròxims tres anys, comptarà amb una aportació voluntària de 35.000 euros per part del Govern d’Andorra. A més de promoure la protecció dels infants, la iniciativa vol reforçar la col·laboració entre estats i societat civil, així com fomentar polítiques públiques amb perspectiva de drets infantils.
