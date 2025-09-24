Medi Ambient
Andorra Recerca reuneix una desena d'entitats transpirinenques expertes en gestió forestal
La trobada s’emmarca en els actes de celebració dels deu anys de relació d'AR+I i Forespir
Andorra Recerca i Innovació (AR+I) ha commemorat enguany una dècada de col·laboració amb Forespir, l’entitat franco-espanyola-andorrana dedicada a impulsar la gestió sostenible dels boscos al massís pirinenc. Per celebrar l’efemèride, s’ha organitzat una trobada de dos dies al Principat amb la participació dels deu socis que formen part de la xarxa.
La sala Sergi Mas de Sant Julià de Lòria ha acollit el consell de gerència de Forespir, on la gerenta d’AR+I, Marta Domènech, ha destacat la importància de la col·laboració transfronterera per fer front als reptes comuns com el canvi climàtic i per avançar cap a una economia forestal circular i resilient.
L’administrador delegat de Forespir, Iñaki Gerenabarrena, ha subratllat el paper clau d’Andorra dins la xarxa i ha reivindicat que "qualsevol projecte forestal al Pirineu ha de comptar amb Forespir".
En la trobada s’han presentat diversos projectes conjunts, com el RedBio, una xarxa d’espais naturals que promou la biodiversitat i el desenvolupament sostenible. Els socis també han visitat el marteloscopi de Beixalís, un laboratori forestal a cel obert impulsat per AR+I, on s’han explicat les línies de recerca i acció pedagògica que s’hi desenvolupen.
Forespir està formada, a més d’AR+I, per entitats de Catalunya, Euskadi, Navarra, Aragó i França, amb l’objectiu comú de treballar per la gestió sostenible dels boscos pirinencs més enllà de les fronteres administratives.