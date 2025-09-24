Afers Exteriors
Andorra condemna les "violacions intencionades" de l'espai aeri europeu per part de Rússia
La declaració, firmada per més de 30 països, dona suport a la integritat territorial d'Ucraïna
Andorra, juntament amb una trentena de països més, ha condemnat "violacions intencionades" de l'espai aeri europeu per part de Rússia. Els diversos països han signat un comunicat on han expressat avui el seu suport a Ucraïna davant la "invasió russa a gran escala" i han ressaltat que Moscou "soscava la pau" i la seguretat a Europa amb les seves "violacions intencionades" de l'espai aeri europeu.
Els països han ressaltat que això demostra que és "Rússia qui soscava les perspectives de pau", i han instat als socis globals a utilitzar la seva influència per pressionar Moscou a posar fi "immediatament" a una "agressió il·legal" i a "treballar per una pau justa i duradora". La declaració també dona suport a Ucraïna de manera "militar, econòmica, política i diplomàtica", tot apuntant que "la comunitat internacional ha d'estar unida per abordar aquestes greus violacions de Dret Internacional i recolzar la llibertat, la sobirania i la integritat territorial d'Ucraïna dintre les seves fronteres internacionalment reconegudes".
La declaració està firmada, a més d'Andorra, per països com Espanya, França, Mònaco, Xipre, Alemanya, Canadà o Austràlia. La carta està recolzada també per Ucraïna i la Unió Europea.