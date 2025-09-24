Medi Ambient
403.727 euros per a la promoció i el foment del dall dels prats
L’objectiu és que el bestiar de renda sigui alimentat amb farratges produïts en el mateix territori, i alhora contribuir al manteniment del paisatge
El Govern ha destinat un ajut de 403.727,74 euros per la promoció i el foment del dall dels prats, que es repartirà entre 75 explotacions agràries d'arreu del Principat. L'objectiu dels ajuts és que el bestiar de renda criat a Andorra sigui alimentat amb farratges produïts en el mateix territori, i alhora contribuir al manteniment del paisatge i de la biodiversitat de l'ecosistema andorrà.
20.000 euros pel programa de beques per a joves talents
El ministeri de Cultura ha aprovat atorgar 20.000 euros pel programa de beques per a joves talents. La quarta edició atorga 5.000 euros més que l'any passat. La dotació s'ha repartit entre quatre candidatures seleccionades. S'han atorgat 7.600 euros a Martí Tomàs per cursar els estudis de Dansa Clàssica al Conservatori Nacional Superior de Música i Dansa de París; 7.500 euros a Paula Gonzalez de Alaiza Manubens per fer el segon curs del Grau Superior de Música, especialitat de Violoncel, al Centre Superior de Música del País Basc. També s'han adjudicat 3.500 euros a Carla Iglesias per cursar el segon curs del Grau Superior en Interpretació, amb especialitat en Teatre Musical, a l’Escola Superior d’Art Dramàtic Eòlia, i 1.400 euros a Arnau Gallardo per fer el tercer curs del Grau en Composició Moderna a l’Escola Superior d’Estudis Musicals (ESEM) de Barcelona.