COOPERACIÓ
Reunió de la comissió Parlament-Consell General
El Parlament de Catalunya va acollir ahir al matí la primera trobada de la comissió interparlamentària per al seguiment dels assumptes i afers transfronterers Andorra-Catalunya. La reunió va comptar amb la participació de representants de la comissió legislativa de política exterior del Consell General i de la mesa del Parlament de Catalunya. Les delegacions van tractar àmbits com ara la promoció de la llengua catalana a Europa, les mesures ambientals de la xarxa de parlaments verds, l’aplicació de la IA en l’activitat parlamentària i la millora de la qualitat normativa.