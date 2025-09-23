Política

El PS denuncia l’augment dels preus de l’habitatge i la desconnexió amb els salaris

El grup demanarà al Govern informació sobre la recollida de dades del preu de venda del mercat immobiliari

Joao de Melo i Pere Baró en la roda de premsa d'avui

Joao de Melo i Pere Baró en la roda de premsa d'avuiR. L.

Rúben Lemos
Publicat per
Rúben Lemos
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El Partit Socialdemòcrata (PS) ha exposat avui la situació del mercat de l’habitatge al Principat i ha criticat les mesures adoptades pel Govern, que considera insuficients i arribades tard. Els representants del PS, Pere Baró i Joao de Melo, han comentat les dades recents de l’informe del Col·legi d'Agents i Gestors Inmobiliaris (AGIA), que segons ells evidencia increments històrics en els preus de l’habitatge, però una desalineació clara amb l’evolució dels salaris. Els socialdemòcrates realitzaran una pregunta a Govern respecte a les dades oficials dels preus de venda reals d’habitatges i locals, així com la metodologia per recollir-les i publicar-les. “Les mesures arriben tard, malament i no solucionaran el problema”, han subratllat.

“La primera diagnosi que fem és una desconexió molt clara entre preus i salaris: més del 60% ha augmentat el metre quadrat en quatre anys, en canvi els salaris han augmentat només un 18,5%”, han remarcat els socialdemòcrates. A més, han afirmat que “el mercat de l’habitatge no s’autoregula” i que l’especulació afecta tant inversors estrangers com locals. El PS ha també han insistit en la necessitat de disposar de dades oficials i públiques per poder legislar de manera efectiva.

Reconeixement de Palestina

En un altre àmbit, els portaveus del PS han criticat la postura del Govern respecte al conflicte entre Israel i Palestina, considerant insuficient la neutralitat activa i insten l’executiu a prendre partit clarament “del costat bo de la història”, tal com van fer amb altres conflictes internacionals.

tracking