Política
El PS denuncia l’augment dels preus de l’habitatge i la desconnexió amb els salaris
El grup demanarà al Govern informació sobre la recollida de dades del preu de venda del mercat immobiliari
El Partit Socialdemòcrata (PS) ha exposat avui la situació del mercat de l’habitatge al Principat i ha criticat les mesures adoptades pel Govern, que considera insuficients i arribades tard. Els representants del PS, Pere Baró i Joao de Melo, han comentat les dades recents de l’informe del Col·legi d'Agents i Gestors Inmobiliaris (AGIA), que segons ells evidencia increments històrics en els preus de l’habitatge, però una desalineació clara amb l’evolució dels salaris. Els socialdemòcrates realitzaran una pregunta a Govern respecte a les dades oficials dels preus de venda reals d’habitatges i locals, així com la metodologia per recollir-les i publicar-les. “Les mesures arriben tard, malament i no solucionaran el problema”, han subratllat.
“La primera diagnosi que fem és una desconexió molt clara entre preus i salaris: més del 60% ha augmentat el metre quadrat en quatre anys, en canvi els salaris han augmentat només un 18,5%”, han remarcat els socialdemòcrates. A més, han afirmat que “el mercat de l’habitatge no s’autoregula” i que l’especulació afecta tant inversors estrangers com locals. El PS ha també han insistit en la necessitat de disposar de dades oficials i públiques per poder legislar de manera efectiva.
Reconeixement de Palestina
En un altre àmbit, els portaveus del PS han criticat la postura del Govern respecte al conflicte entre Israel i Palestina, considerant insuficient la neutralitat activa i insten l’executiu a prendre partit clarament “del costat bo de la història”, tal com van fer amb altres conflictes internacionals.