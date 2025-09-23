Meteo
Primera nevada de la temporada
Les temperatures pujaran a partir de dijous
La tardor ha arribat amb neu al Principat. Els cims d'Ordino Arcalís han aparegut avui amb la primera enfarinada de la temporada, segons mostren les imatges publicades pel servei meteorològic, que remarca que aquest matí ha estat "fred i de glaçades generalitzades per sobre dels 2.000 metres". I destaca que és un dia amb nuvolositat baixa abundant al nord i amb cel serè al sud.
Els registres indiquen que les mínimes d'aquest matí han estat les més baixes des del 25 de maig. Les temperatures seguiran baixes al matí i màximes de 16 graus avui i de 17 graus demà al centre del país. Al Pas de la Casa es quedaran en 1 grau de màxima avui i en 2 demà. La previsió indica que els termòmetres començaran a pujar lleugerament a partir de dijous per arribar a màximes de 21 graus durant el cap de setmana.