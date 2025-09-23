Sindicats
L’USdA exigeix la pròrroga de la congelació dels lloguers
La Unió Sindical d'Andorra acusa el Govern de fomentar l'especulació immobiliària
L’Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha carregat durament contra el Govern, a qui responsabilitza directament de la crisi de l’habitatge que viu el país. En un comunicat, el sindicat reclama la prolongació de la congelació dels lloguers i acusa l’executiu d’haver afavorit “l’especulació immobiliària” mitjançant l’aprovació de normatives com la llei d’inversió estrangera i la llei òmnibus.
Segons l’USdA, aquestes lleis “només han servit per enriquir grans capitals a costa de la població” i han provocat que els preus dels habitatges, tant de compra com de lloguer, no hagin deixat de pujar en els darrers anys. Consideren que es tracta de mesures de caire “neoliberal” que han estat “imposades pel Govern de DA” i que han contribuït a agreujar la situació habitacional al país.
Des del sindicat recorden que, al llarg dels anys, han fet arribar “múltiples propostes i solucions” a l’executiu, però que aquestes han estat ignorades. En aquest sentit, exigeixen tres mesures concretes: la pròrroga de la congelació dels lloguers fins que es resolgui el problema, l’ampliació de la cobertura d’aquesta congelació a tots els contractes, i que el Govern “assumeixi la seva responsabilitat” en la generació i manteniment de la crisi.