Esdeveniments
L' Skål Club celebra el Dia Mundial del Turisme amb activitats gratuïtes i reconeixements al sector
La iniciativa compta amb el suport dels set comuns, Andorra Turisme, Museus d’Andorra i el ministeri de Turisme
Aquest dissabte, 27 de setembre, l'Skål Club d’Andorra celebra el Dia Mundial del Turisme amb una jornada plena d’activitats gratuïtes arreu del país, amb el suport dels set comuns, Andorra Turisme, Museus d’Andorra i el ministeri de Turisme.
La programació inclou accés lliure als museus, visites teatralitzades com la de la Mosquera d’Encamp o el recorregut pel barri antic d’Andorra la Vella amb Anton Fiter i Rossell, així com activitats com la visita a la biennal l’ANDART, observació astronòmica a la Massana, el Caldes Festival i la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria. Tota l’agenda es pot consultar a www.diamundialdelturisme.ad.
A les 13 h, la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany acollirà l’acte central, amb projeccions, entrevistes i sorteigs de forfets, sopars, entrades i una estada de cap de setmana. També s’hi posarà en valor l’èxit dels projectes dels Tamarros, l’ANDART i La Massana territori Starlight. Hi participaran el ministre Jordi Torres i el president del club, Emili Yepes Ríos.
La jornada es clourà amb la gala de lliurament de guardons i un sopar d’homenatge a professionals del sector, a la sala UnSQUARE Studio d’Andorra la Vella. S’hi reconeixeran dues persones i dues empreses per la seva contribució al turisme andorrà.