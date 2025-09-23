870 INSCRITS
L’espai de Creand Fundació inicia una nova temporada d’activitats
L’espai de Creand Fundació va iniciar ahir la temporada d’activitats formatives i lúdiques en el marc del programa Envelliment saludable, adreçat a persones de més de 60 anys. Enguany, són unes 870 persones les inscrites al centre social, la qual cosa suposa un increment de 100 persones respecte a la temporada passada, tot un “èxit” que demostra el gran interès per assistir als tallers i xerrades ofertes. “Cada any ens sorprenem pel que fa al nombre d’inscripcions que podem arribar a fer. Evidentment, tenim la cabuda que tenim i tenim els cursos gairebé tots complets amb llistes d’espera en molts d’ells”, va expressar el responsable de L’espai, Joan Casas.
Fins a principi del mes de juny del 2026, els inscrits gaudiran de tota una sèrie de tallers formatius que els ajudaran a tenir un envelliment saludable.