DIARI TV
Escalé critica la pujada dels sous públics
Creu que ha faltat planificació i un estudi més rigorós sobre quins cossos necessiten l’augment
El president de Concòrdia, Cerni Escalé, creu que l’augment salarial pactat entre els funcionaris i el Govern és “una despesa pública que no hauria d’haver estat necessària” si s’haguessin planificat les coses d’una altra manera. Ho va dir al plató de Diari TV, on va remarcar que “no pot ser que un govern destini pràcticament el 90% de la seva despesa al funcionament i als salaris”.
El líder de l’oposició va apuntar que, si Concòrdia hagués estat al capdavant de l’executiu, l’augment s’hauria aplicat de manera diferent. Segons Escalé, “algunes places de l’administració estan infradotades i d’altres, no”. Per això, “el que s’hauria de fer és estudiar en quins sectors de l’administració es cobra per sota del que correspondria, comparat amb les administracions públiques del nostre entorn”, així com valorar-ho en relació amb el cost de la vida. En lloc d’aplicar un increment generalitzat, caldria un criteri més específic, va assenyalar Escalé. Tot i això, va matisar que els seus dubtes no representen encara la posició oficial del partit, que està analitzant la qüestió i prendrà una decisió quan es coneguin tots els detalls de la pujada.
“Una despesa pública que no hauria d’haver estat necessària”
Escalé també va vincular el debat salarial amb la problemàtica de l’habitatge. “Quan cal apujar tots els sous és perquè no s’ha respost de manera efectiva al repte de l’habitatge. Si deixes que augmentin els preus de mercat i, alhora, dones ajudes, què estem fent? Malgastar fons públics”, va alertar.
“És difícilment imaginable que Concòrdia no vagi en solitari a les nacionals”
Sols a les generals
El president de Concòrdia va mirar cap a les eleccions, en ple inici de la campanya preelectoral. “És difícilment imaginable que Concòrdia no concorri en solitari a la circumscripció nacional. Penso que tots dins del partit ens imaginem aquest escenari i, per tant, és en el que estem treballant”, va explicar.
Pel que fa a les comunals, el plantejament és diferent. “A les territorials calen pactes d’afinitat”, va dir, amb referència a unes aliances que el partit ja explora i continuarà treballant fins al moment dels comicis. Escalé va predir que “anem cap a unes eleccions en què hi haurà poques opcions a les territorials” i que, en aquest context, els partits nacionals s’acabaran unint amb moviments locals.
Un d’aquests socis podria ser el PS, amb qui Concòrdia ja comparteix govern als comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Tot i així, res està decidit encara. “És previsible que en aquestes parròquies i, probablement, en algunes altres hi hagi pactes similars amb moviments locals i també amb algun partit nacional”, va afegir Escalé.
El criteri principal per tancar acords serà, segons el líder de Concòrdia, el model de territori. “Hem de deixar de créixer amb urbanitzacions despenjades de la resta del país”, va subratllar.
Europa no és un problema
Les diferències en la visió sobre Europa entre el Partit Socialdemòcrata i Concòrdia no serien, segons Escalé, cap obstacle insalvable a l’hora de concórrer junts en alguna circumscripció territorial. El president de Concòrdia va deixar clar que “el partit veu com a positiva la Unió Europea” i que no es tracta de qüestionar la proximitat al projecte europeu, sinó l’acord concret que s’ha negociat amb Brussel·les. En aquest sentit, Escalé va subratllar que el seu partit discrepa del contingut i les condicions del text assolit pel Govern, però que això no impedeix que es puguin explorar aliances amb altres forces polítiques en l’àmbit comunal quan existeixen punts d’entesa en qüestions prioritàries.
L'ACORD FA NECESSARI CONCÒRDIA
En cas d’assolir el poder, la prioritat del partit seria renegociar tots aquells punts amb els quals discrepa. “Si hi ha un sí al referèndum, nosaltres, evidentment, aplicarem l’acord. El respectarem i treballarem per fer-lo efectiu, però alhora lluitarem per modificar allò que considerem negatiu”, va assegurar Escalé.