Els paisatges d’Andorra, protagonistes de la cinquena edició de la ‘Vitrina Artística’ del Thyssen
El Museu Carmen Thyssen Andorra acollirà, a partir del 7 d’octubre, la cinquena edició de la ‘Vitrina Artística’, que aquest any tindrà com a protagonista el projecte 'The Strength and Tenderness of Mountain Peaks in Andorra', de l’artista Julia Germagenova. La mostra reuneix una sèrie d’aquarel·les pintades a l’aire lliure que capturen amb sensibilitat la bellesa dels paisatges andorrans.
La iniciativa, impulsada el 2024, té com a objectiu fomentar el talent creatiu local i oferir un espai de difusió per als artistes del país. Germagenova ha estat escollida mitjançant una convocatòria pública i un procés de selecció que ha valorat especialment la connexió entre l’art i l’entorn natural.
Els responsables del museu, Charline Bony i Martí Pons, han destacat que acollir aquesta proposta és una experiència “enriquidora”, que reforça el compromís del centre amb la creació contemporània. L’exposició s’inaugurarà el dimarts 7 d’octubre a les 18 h al vestíbul del museu, i es podrà visitar gratuïtament fins al 4 de gener.