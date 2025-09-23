CINEGÈTICA
Els banders detecten sis infraccions durant la Setmana de caça de l’isard
S’han obert atestats en fase d’instrucció per una possible infracció a la Llei de la caça
La Setmana de caça de l’isard ha deixat sis infraccions. El cos de banders ha treballat sobre el terreny per assegurar que l’activitat es desenvolupés amb normalitat i també per garantir la seguretat d’aquelles persones que han anat a la muntanya i no eren coneixedores de l’activitat. Al llarg dels set dies, els banders han constatat les infraccions per les quals s’han obert atestats que es troben en fase d’instrucció. El cos de banders atribueix el correcte desenvolupament de la setmana a “la coordinació i la tasca del cos, així com el respecte a la normativa per part dels caçadors”.
Durant els controls realitzats, els banders han recollit 112 mostres de melsa, 97 mostres de sang i 55 frotis dels ulls dels isards capturats. Totes aquestes mostres permeten al departament de Medi Ambient continuar coneixent l’estat sanitari de la cabana d’isards per fer un seguiment de l’afectació del pestivirus, de possibles casos de llengua blava i per al control de queratoconjuntivitis. Es recorda que el termini fixat per al retorn de les anelles de l’isard per part dels caçadors finalitza el 10 d’octubre.
El cos de banders ha desplegat tots els efectius durant la setmana i ha realitzat controls de carretera, dispositius preventius, dispositius de vigilància i ha posat a disposició un punt centralitzat on tots els caçadors han passat a fer el control de captura entre les 11 hores i les 22 hores.
La setmana s’ha tancat amb un total de 164 controls de captura d’isards, és a dir, el 81% del pla de caça permès per a aquest any, que era de 201 exemplars. El percentatge és gairebé idèntic al registrat l’any passat. La concentració d’activitat s’ha focalitzat, sobretot, el primer diumenge del pla de caça, en què es van fer 50 captures. És important recordar que aquest any s’ha posat en funcionament una nova funcionalitat d’aquest pla de caça amb la possibilitat de poder presentar-se en format individual, abans només es permetria formar colles, i també el fet que l’anella de control per la captura és individual i intransferible per als dos sistemes, fet que ha reforçat “la seguretat i la traçabilitat”, segons constaten des de l’executiu.