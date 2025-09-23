SEGURETAT
Detinguts un home i una dona per agredir-se mútuament
Una parella va ser arrestada aquest cap de setmana per agredir-se mútuament. La policia va informar que els detinguts van ser un home de 28 anys i una dona de 33 per un enfrontament que va tenir lloc a Andorra la Vella. Els dos detinguts estan acusats de delictes contra la integritat física i moral.
D’altra banda, cinc conductors van ser controlats durant el cap de setmana per circular ebris. Es tracta de quatre homes i una dona, amb edats que oscil·len entre els 20 i els 57 anys. Els detinguts conduïen amb taxes d’alcoholèmia d’1,47; 1,50, 1,64; 3,04 i 1,93, respectivament.