COL·LEGI PROFESSIONAL
Constituït el COVA amb el compromís de dignificar i fer visible la tasca veterinària
Una quarantena de veterinaris han fundat el Col·legi Oficial de Veterinaris d’Andorra (COVA) en una assemblea celebrada ahir, “una fita històrica” que culmina el procés establert per la Llei 13/2025, del 15 de juliol. El col·legi agrupa professionals en actiu, tant del sector privat com del públic, així com veterinaris jubilats que esdevenen membres fundadors a títol honorífic.
Durant l’assemblea va ser escollida la junta de govern, l’única candidatura presentada i aprovada per unanimitat. Estarà encapçalada per Jael Pozo com a presidenta, amb Indiara Tosatti com a secretària, Jordi Giné com a tresorer, i Sònia Armengol i Josep Casals com a vocals.
Una quarantena de professionals impulsen l’entitat
Els nous representants van presentar el seu full de ruta, que inclou “iniciar una ronda de trobades amb diferents institucions públiques (Govern, Consell General, etc.), així com el Consell de Col·legis Professionals a efectes de poder-ne formar part”, segons el comunicat difós.
La junta fixa com a prioritat “regular l’exercici de la professió veterinària a Andorra i aconseguir que els veterinaris siguin considerats professionals sanitaris”. El comunicat recorda que, més enllà del benestar animal, el col·lectiu juga “un rol capital en la vigilància, el control i la prevenció d’aquelles malalties animals que es poden transmetre als humans”.
També es volen establir relacions amb col·legis oficials de territoris veïns i millorar el reconeixement social de la professió.