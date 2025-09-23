ASSEMBLEA DELS TREBALLADORS SANITARIS
El comitè presenta el conveni pactat i l’USdA el qüestiona durament
El comitè d’empresa del SAAS va presentar ahir en una assemblea els punts principals del nou conveni col·lectiu pactat amb la direcció davant d’un centenar de treballadors. El document, que ara es troba en període de votació, preveu un seguit de millores laborals, entre les quals la represa de la direcció per objectius (DPO), la implantació d’un pla de carrera amb consolidació de nivell C, un augment dels complements de cap de setmana i festius, i la jornada intensiva durant les vacances escolars per al personal amb jornada de vuit hores.
La proposta, que tindria una durada de cinc anys, també inclou altres punts, com ara l’augment del sou base per a les categories salarials més baixes, la modificació del pagament dels triennis, la creació d’un pla de pensions voluntari amb aportació del SAAS i la reducció progressiva de la jornada anual a 1.688 hores l’any 2028.
Malgrat tot, la branca sanitària de l’USdA considera que el document és una “proposta de mínims”. El portaveu del sindicat, Àlex Bandera, va alertar que “si s’hagués aportat alguna cosa més i s’hagués revalorat la tasca que realitzen tots els sanitaris, no diríem això”. En aquest sentit, va criticar que les millores no són globals: “Si uns guanyen, volem que guanyem tots. La paraula conveni col·lectiu ja ho diu: és per a tots els col·lectius, no només per a uns.”
“Si uns guanyen i altres no, no podem parlar d’un conveni realment col·lectiu”
L’USdA també posa en dubte el sistema de primes per objectius, que considera que ja estava pactat amb anterioritat amb el Govern i, per tant, no representa un avenç negociat nou. A més, el sindicat expressa preocupació per la situació salarial actual.
L’organització sindical adverteix que encara hi ha temes pendents, com ara les descripcions de lloc de treball, iniciades el 2022, que haurien d’estar finalitzades i que tenen una repercussió directa en la graella salarial. “El SAAS encara té marge de maniobra per oferir condicions més justes i adequades al personal, sobretot ara que comencem a notar la manca de personal sanitari i no tan sols de personal mèdic”, assenyalen.
“Les primes per objectius ja estaven pactades amb el Govern, per tant, no són cap guany real”
El resultat de les votacions es coneixerà dimecres a la tarda, un cop s’hagin computat totes les respostes. Mentrestant, l’USdA fa una crida clara a la participació: “És important que tots anem a votar. No deixeu que els altres decideixin per vosaltres.”
El comitè va explicar que fins demà no explicaran amb detall el contingut del conveni col·lectiu. L’USdA va criticar “la falta de transparència”.