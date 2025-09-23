CULTURA
‘Boris I’ triomfa als cinemes i esgota edicions a les llibreries
Per primera vegada al cinema andorrà, una producció nacional s’ha situat entre les tres pel·lícules més vistes a la cartellera. La pel·lícula documental Boris I, l’estafador que va ser rei, de Qucut Producció i Comunicació, dirigida per Jorge Cebrián i realitzada per Albert Cristòfol, ha comptat amb un equip tècnic i artístic andorrà. L’èxit ha obligat els Cinemes Illa Carlemany a prorrogar les projeccions més enllà dels dos dies inicials i la seva continuïtat dependrà de l’acollida dels espectadors. El film ja acumula premis internacionals als EUA, l’Argentina, Espanya i l’Índia.
Paral·lelament, la novel·la homònima publicada per Anem Editors ha batut un altre rècord. En deu dies ha exhaurit la primera edició de 1.000 exemplars en català i 800 en castellà.