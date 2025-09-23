Educació
Ariadna Curet rep la primera beca FEDA per a dones informàtiques
La jove té interès pel disseny de videojocs
L'estudiant de primer curs del bàtxelor en Informàtica a la Universitat d’Andorra (UdA) Ariadna Curet Balsells ha rebut la primera Beca FEDA per a dones informàtiques ha atorgat el primer ajut, segons ha anunciat la companyia elèctrica. L'ajut, impulsat per Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) i l’UdA, busca fomentar la presència femenina en l’àmbit tecnològic, tradicionalment masculinitzat.
Ariadna Curet ha cursat el batxillerat professional en desenvolupament de programari i aspira a aprofundir els seus coneixements en disseny de videojocs, segons explica FEDA. La beca li permetrà seguir els estudis a temps complet i en modalitat presencial, amb una cobertura del cost de matrícula i una mensualitat de 450 euros durant els mesos lectius.
Curet podrà fer pràctiques a FEDA i tenir opcions de contractació eventual durant l’estiu i en finalitzar la carrera, indica l'empresa. El bàtxelor, amb una durada de tres anys, capacita els estudiants en àrees com la ciberseguretat, xarxes, robòtica o anàlisi de dades.
El director general de FEDA, Albert Moles, com el rector de l’UdA, Juli Minoves, han destacat la voluntat de trencar estereotips de gènere i oferir referents femenins en el sector tecnològic. La convocatòria, oberta entre abril i agost, va rebre tres sol·licituds.