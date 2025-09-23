Conferència a l'ONU
Andorra se suma a la Coalició Internacional per al retorn dels infants ucraïnesos deportats
Espot insta la comunitat internacional a restaurar la pau a Europa
El cap de Govern, Xavier Espot, ha reafirmat aquest dimarts el compromís d’Andorra amb la protecció dels nens ucraïnesos i amb la restauració de la pau a Europa, en el marc de la reunió d’alt nivell de la Coalició Internacional per al retorn dels infants ucraïnesos celebrada a la seu de les Nacions Unides.
Durant la seva intervenció, Espot ha denunciat la deportació il·legal i la transferència forçosa de nens ucraïnesos, una pràctica que ha qualificat de greu violació dels drets humans. En aquest sentit, ha anunciat que Andorra s’adhereix a la coalició ‘Bring Kids Back Ukraine’, impulsada pels governs del Canadà i Ucraïna, i dona suport als objectius de la iniciativa.
El cap de l’executiu ha reiterat la defensa de la sobirania i la integritat territorial d’Ucraïna davant l’agressió de la Federació Russa, i ha posat en relleu el treball conjunt que el Principat duu a terme amb el Consell d’Europa i les Nacions Unides per protegir els infants afectats pels conflictes armats. En aquesta línia, Andorra col·labora amb l’Oficina del Representant Especial de la Secretaria General d’Infància i Conflicte Armat per impulsar la campanya 'Demostra que t’importa'.
Espot ha defensat la via del diàleg diplomàtic constructiu, emmarcat dins el Dret internacional i la Carta de les Nacions Unides, i ha remarcat que “és responsabilitat comuna de tots els països restaurar la pau a Europa”.
L’acte s’ha celebrat en el marc de la 80a Assemblea General de les Nacions Unides, on Espot i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, han participat en l’obertura del debat general i han mantingut diverses trobades bilaterals i multilaterals.