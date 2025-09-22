Conferència a l'ONU
Andorra es compromet a reconèixer Palestina
El Govern fixa com a condició l'alliberament dels ostatges israelians i que el govern palestí no inclogui Hamàs
La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha anunciat a les Nacions Unides que Andorra es compromet a reconèixer Palestina amb la condició que s'alliberin els ostatges israelians segrestats des del 7 d'octubre del 2023 i que el govern palestí no tingui participació de Hamàs. Tor ha fet pública la decisió del Principat en la intervenció aquesta nit a la Conferència Internacional d'Alt Nivell per a la Resolució Pacífica de la Qüestió de Palestina i la Implementació de la Solució dels Dos Estats que s'està celebrant a Nova York.
Imma Tor ha denunciat que "la situació s'ha tornat insostenible: les víctimes, majoritàriament dones i infants, es compten per desenes de milers" a Gaza des de la trobada de la conferència al juliol pels atacs d'Israel. La ministra ha criticat que l'accés a l'ajuda humanitària "està greument obstaculitzat, convertint la fam en arma de guerra" i que els desplaçaments forçats estan assolint "dimensions inaudites" en la intervenció a la reunió que ha aplegat representants d'alt nivell de més de trenta estats. La titular d'Afers Exteriors ha fet una crida a un alto el foc immediat i durador i ha ressaltat que "l'única sortida creïble és la solució dels dos estats".
La ministra ha defensat que el reconeixement de Palestina és "una decisió ferma motivada per la voluntat de contribuir al restabliment de la pau, al respecte del dret internacional i a la protecció de la dignitat humana". I ha recalcat que Andorra reclama amb força l'alliberament dels ostatges, el desarmament de Hamàs, "autors dels atacs atroços del 7 d'octubre del 2023" i la creació d'un Estat palestí "desmilitaritzat sota una autoritat reformada que exclogui Hamàs".