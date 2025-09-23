Transició Energètica
37 cobertes d'edificis públics tindran plaques solars
L’objectiu és generar electricitat per a 1.600 llars a través de cobertes d’escoles, cossos de seguretat i altres espais públics
El Govern ha presentat avui un projecte per instal·lar plaques solars a les cobertes de 37 edificis públics, incloses escoles i centres de l’administració general, un pla que el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha qualificat de “molt ambiciós i valent”.
Forné ha explicat que el projecte permetrà una potència instal·lada de 4,8 megawatts i una producció anual estimada de 5,5 gigawatts hora, “equivalent a 1.600 llars”. La mesura ha de permetre aprofitar espais públics sense ús per generar electricitat i avançar “cap a l’horitzó de descarbonització del 2050”, ha detallat el secretari d’Estat.
Entre els edificis que s’inclouen al concurs hi ha les cobertes de la seu de la policia —on s’ha fet la presentació—, l’Auditori Nacional, diverses escoles i parcs de bombers. El concurs s’estructura en tres lots i tindrà en compte el termini de retorn de les instal·lacions a l’administració, amb un màxim de 20 anys. Durant aquest període, les empreses concessionàries podran injectar l’energia produïda a la xarxa elèctrica i percebre la retribució corresponent establerta al BOPA.
Pel que fa a la inversió necessària, el secretari d’Estat no ha donat una xifra estimada, ja que considera que el més rellevant “és la cessió d’uns espais que ara mateix no tenen cap ús i que poden generar electricitat.”.
El plec de bases s’ha dissenyat per afavorir la màxima participació possible. “Crec que tindrà èxit perquè és un projecte en què hi guanya l’empresari, hi guanya l’administració i hi guanya tot el país”, ha subratllat Forné. Segons ha afirmat, el projecte forma part de l’estratègia de transició energètica del Principat, que busca augmentar la producció nacional d’electricitat.