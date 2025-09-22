REPORTATGES
Retorn desigual als gimnasos
La rutina als centres esportius arriba dispar. Alguns segueixen la tendència d’un nou inici al setembre, altres l’esperen a l’octubre.
La tradició parla d’any nou, vida nova. Per a molts, és el curs escolar qui marca la tendència de propòsits i represa de rutines i diversitat d’activitats satisfactòries a diferents nivells. I a Andorra, el 8 de setembre, dia de Meritxell, acostuma a ser la jornada ideal per posar fi a la temporada de vacances d’estiu i tornar a la normalitat. Una tendència representativa any rere any als gimnasos del Principat. Enguany, però, aquest retorn a la normalitat no és homogeni pel que fa als centres esportius amb què ha pogut parlar el Diari. Alguns segueixen esperant el pic habitual per l’època de l’any.
El Next Fitness i el Cafe Block asseguren que la tornada a la rutina s'ha endarrerit
El Next Fitness i el Cafe Block asseguren que la tornada a la rutina s’ha endarrerit. “Contem que a principis d’octubre serà el nou inici”, va afirmar la Deissy Álvarez, administrativa del Next Fitness, qui va justificar la tardança segons les modificacions d’agenda: “creiem que és per l’escola, les famílies necessiten primer adaptar-se als canvis d’horaris dels fills”. “La gent està tardant una mica a tornar, imagino que estan recol·locant els nens primer”, va afirmar la Janet Pizarro, administrativa del Cafe Block, en la mateixa línia. Pizarro va afegir l’argument del clima: “encara fa calor, la gent vol aprofitar els dies de sol i quan s’apropi l’hivern tornaran”.
En contrapartida, els usuaris del Duplex i del gimnàs del Palau de Gel de Canillo ja omplen les sales i classes dirigides. “Hi ha hagut entre 80 i 100 reinscripcions de gent que es dona de baixa durant l’estiu”, va afirmar l’entrenador personal del Duplex, Isidre Cañada. El gimnàs ofereix la possibilitat de donar-se de baixa als seus socis durant els mesos d’estiu i tornar-se a inscriure al setembre per un cost simbòlic de 10 euros. Una tarifa que aprofiten entre el 10 i 15% dels usuaris segons dades facilitades pel centre. “Tenim plena activitat a les classes dirigides i als entrenaments personals”, va apuntar Cañada qui va recordar que “acostuma a ser sempre així a partir de després de Meritxell aproximadament”. La Carmen Ruiz, recepcionista del Palau de Gel, va compartir la perspectiva del Duplex i va afirmar que “la situació és exactament igual que cada any”. Ruiz espera també un nou pic de benvinguts de cara al novembre, coincidint amb l’arribada dels temporers.