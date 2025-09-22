Assumptes i Afers Transfronterers
Primera reunió de la Comissió Interparlamentària entre el Consell General i el Parlament
Les dues delegacions han compartit experiències i estratègies en àmbits com la promoció de la llengua catalana, les mesures ambientals, l’aplicació de la intel·ligència artificial i la millora de la qualitat normativa
El Parlament de Catalunya ha acollit aquest dilluns al matí la primera trobada de la Comissió Interparlamentària per al Seguiment dels Assumptes i Afers Transfronterers Andorra-Catalunya. La reunió ha comptat amb la participació de representants de la Comissió Legislativa de Política Exterior del Consell General i de la Mesa del Parlament de Catalunya.
Durant la sessió, les dues delegacions han compartit experiències i estratègies en àmbits com la promoció de la llengua catalana a escala europea, les mesures ambientals a través de la xarxa de parlaments verds, l’aplicació de la intel·ligència artificial en l’activitat parlamentària i la millora de la qualitat normativa.
Abans de l’inici de la reunió, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha guiat la delegació andorrana en una visita institucional pels espais més emblemàtics del Palau del Parlament.
La delegació andorrana ha estat formada per la presidenta de la Comissió Legislativa de Política Exterior, Berna Coma; la vicepresidenta, Núria Segués; i els membres de la comissió Meritxell Alcobé, Pere Baró i Cerni Escalé. Per part catalana, han participat el president de la cambra, Josep Rull; la vicepresidenta primera de la Mesa, Raquel Sans, i els secretaris Glòria Freixa, Juli Fernàndez, Rosa Maria Ibarra i Judit Alcalá.
Tal com preveu el memoràndum d’entesa entre ambdues institucions, la propera reunió de la comissió interparlamentària tindrà lloc al Principat d’Andorra durant el 2026.