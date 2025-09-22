Català
La Plataforma Andorrana per la Llengua celebra la primera assemblea general ordinària
Durant la trobada, es van aprovar diversos projectes i mesures estratègiques amb l’objectiu de reforçar la presència de la llengua catalana en els àmbits social, cultural i institucional
La Plataforma Andorrana per la Llengua va celebrar aquest dimecres la primera assemblea general ordinària, un pas clau en el procés de consolidació de l'entitat com a referent en la defensa i promoció del català al país.
Durant la trobada, es van aprovar diversos projectes i mesures estratègiques amb l’objectiu de reforçar la presència de la llengua catalana en els àmbits social, cultural i institucional. Entre les accions destacades, hi ha la participació activa de la Plataforma en el Consell Nacional per la Llengua i en l’elaboració del Pla Nacional per la Llengua 2025-2028, on és reconeguda pel Govern com a entitat de referència en matèria de política lingüística.
A més, es va presentar la nova pàgina web de l’entitat i un servei de tramitació de queixes lingüístiques adreçat al Govern. També es va anunciar la creació de contingut digital orientat a promoure l’ús del català, especialment entre la població més jove.
Els eixos prioritaris d’actuació de la Plataforma inclouen els sectors del comerç i la indústria, l’administració pública, l’educació, la cultura i la producció tècnica d’estudis i articles. Amb aquesta assemblea, l’entitat referma la seva voluntat d’incidir activament en les polítiques lingüístiques del país i de continuar treballant per una presència plena del català en tots els àmbits de la societat andorrana.