Pisos turístics sota la lupa
Entre el gener i l’agost s’han revisat uns 700 anuncis publicats a internet i s’han iniciat deu expedients sancionadors
La normativa que aixopluga els habitatges d’ús turístic (HUT) estableix l’obligatorietat de disposar d’un número de registre per explotar-lo. Aquest número de registre ha d’aparèixer de manera obligatòria als anuncis que publicitin l’immoble cercant interessats i garanteix que es tracta d’un allotjament que compleix amb els requisits administratius. Però els incompliments amb el número de registre segueixen sent la infracció més freqüent, tal com revelen les dades d’expedients oberts durant el 2025 (del gener a l’agost) després de revisar 700 anuncis publicats a la xarxa.
La proporció no és alta, els 700 consultats van derivar 25 en investigacions per suposats incompliments (un 3,5%) però únicament se n’han acabat formalitzant deu, dels quals cinc ja estan resolts: quatre han derivat en sanció i el cinquè s’ha arxivat. La resta segueixen instruint-se. La suma de les sancions resoltes puja a 20.100 euros. I les infraccions o són la comercialització sense disposar del número de registre o promocionar-lo sense incloure’l. Cal recordar que posar al lloguer per a vacances un pis turístic que no disposi del número de registre està considerat per la normativa una infracció molt greu i amb una sanció econòmica que, en el seu màxim, pot arribar als 18.000 euros. L’any passat les multes imposades a HUT van ser catorze i algunes derivades també de les inspeccions que es fan periòdicament als immobles, per exemple, per verificar que mantenen les condicions que van possibilitar el registre. En un dels casos es va detectar que el HUT s’oferia per habitacions quan és una fórmula que la normativa prohibeix; s’ha de llogar sencer. Entre el gener i l’agost el ministeri ha comptabilitzat 900 inspeccions físiques a allotjaments turístics, un 95% de les quals a HUT, però cap ha suposat procediments sancionadors.
El ministeri ha impulsat 900 inspeccions ‘in situ’, la majoria a HUT
La reducció
El futur dels HUT està marcat per la Llei òmnibus, que implica una reducció de les llicències a tres anys vista (el comptador va arrencar a l’abril, amb l’entrada en vigor del text) amb la resolució que només podran mantenir-la aquells pisos de lloguer per a vacances que estiguin en un edifici on almenys el 30% dels immobles es destinin a aquest ús. Ja s’ha vist un primer impacte, tal com va reflectir el ministre de Turisme, Jordi Torres, en l’entrevista al Parlem-ne de Diari TV de la setmana passada. Els 2.787 HUT donats d’alta es van reduir en 110 abans que entrés en vigor la legislació, una situació que Torres va atribuir als efectes del que ja se sabia que estava per venir. I des de llavors han continuat caient llicències per la mateixa voluntat dels titulars, en concret 187 més. Per tant, el nombre de pisos que estan operant actualment estaria al voltant dels 2.500. La mesura ha comptat amb l’oposició frontal del sector, agrupat a l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics (AEAT). Però l’acció judicial engegada no ha aconseguit l’aturada de la mesura que es pretenia.
En el que sí que hi ha sintonia entre l’administració i l’entitat és en la vigilància sobre els que operen de manera irregular. La mateixa associació tramet al Govern casos en què té constància que s’està operant al marge de la normativa perquè faci les constatacions pertinents. A final de juliol l’entitat informava que se n’havien denunciat cinc.