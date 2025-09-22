Economia
El PIB creix un 2,2% en el segon trimestre de l'any
La variació del PIB nominal ha estat del +4,7%
El PIB del Principat d'Andorra ha augmentat en termes reals un 2,2% durant el segon trimestre de l'any, respecte al mateix període de l'any anterior, "establint variacions de creixement cada cop més estables", segons l'informe publicat pel departament d'Estadística. La variació intertrimestral segueix la mateixa tendència, amb un creixement del 2,4%, respecte al primer trimestre del 2025. Pel que fa al PIB nominal, ha registrat una pujada del 4,7%.
Les dades aportades per Estadística indiquen que l'evolució del PIB ve marcada per la dinàmica del sector serveix, que ha suposat més del 80% del PIB en els darrers anys. En aquest sentit, aquesta activitat econòmica ha experimentat un augment del 4,3%. Seguint la mateixa tendència, la construcció manté una dinàmica a l'alça, amb una pujada del 6,6%, així com l'agricultura, que experimenta un creixement de l'1,3%. Per contra, la indústria decreix un 4,6%. L'informe detalla que l'economia andorrana se situa per sobre de la variació de la francesa (+0,8%) i de la Unió Europea (+1,6%), però per sota de l'espanyola (+2,8%).