REPORTATGE
Una papereta de rècord
Els residents francesos a Andorra estan cridats a les urnes el proper diumenge per escollir el seu representant a l’Assemblea Nacional.
Els residents francesos a Andorra es preparen per a una cita electoral poc habitual: el diumenge vinent hauran d’escollir entre setze candidats diferents qui els representarà a l’Assemblea Nacional francesa. Es tracta d’unes eleccions parcials convocades després que el Consell Constitucional retirés l’escó a Stéphane Vojetta, fins ara diputat de la 5a circumscripció dels francesos de l’estranger, que inclou també Espanya, Portugal i Mònaco.
setze candidats es disputen ser el diputat dels francesos d’andorra
Mai fins ara els electors de la comunitat francesa resident a Andorra havien tingut davant una oferta tan àmplia. El ventall va des de candidatures de grans partits com Renaissance, que presenta Nathalie Coggia amb l’aval de l’Elisi, fins al Rassemblement National, que confia en Johana Maurel, exmembre dels Republicans. També hi trobem opcions d’esquerra, de centre independent i fins i tot iniciatives més personals, que aprofiten la fragmentació política a França per provar sort en una circumscripció estratègica.
El nombre inusual de candidats és fruit de l’actual moment d’inestabilitat política a França. Amb l’Assemblea dividida i els partits en plena batalla pel lideratge de l’oposició, la representació dels francesos a l’estranger ha esdevingut un camp de proves per a noves estratègies. Per això, no sorprèn que fins a setze aspirants hagin decidit llançar-se a una cursa on cada vot pot ser decisiu.
Per als electors francesos d’Andorra, la cita tindrà una particularitat afegida: el vot per internet, que es pot exercir entre el 19 i el 24 de setembre. Es tracta d’una modalitat molt utilitzada pels expatriats i que pot condicionar la participació. El primer torn presencial se celebrarà el 28 de setembre i, si cal, el segon tindrà lloc el 12 d’octubre.
Més enllà de les sigles, el que sorprèn és la diversitat de perfils. Hi ha candidats que viuen a Madrid, Lisboa o París, professionals de l’advocacia, de l’ensenyament o de l’empresa privada, així com antics assessors polítics. Tots ells busquen convèncer un electorat dispers, sovint més preocupat per qüestions pràctiques –com l’educació, la fiscalitat o els tràmits consulars– que per les batalles partidistes de l’Hexàgon.
Per als residents francesos a Andorra, la sensació és que tindran a les mans una papereta quilomètrica, símbol d’una democràcia viva però també fragmentada. Escollir entre setze noms pot resultar complicat, però també ofereix l’oportunitat de fer sentir la seva veu en un moment en què cada escó compta més que mai a París.
En definitiva, la cita electoral de diumenge no serà només una qüestió de política francesa. Per als francesos d’Andorra serà també un exercici de participació ciutadana i de reafirmació del seu pes.