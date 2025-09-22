Assemblea constituent
Neix el Col·legi Oficial de Veterinaris d’Andorra
L’assemblea fundacional ha reunit una quarantena de professionals del país
El sector veterinari andorrà ha viscut avui una "fita històrica" amb la constitució oficial del Col·legi Oficial de Veterinaris d’Andorra (COVA), donant compliment al termini establert per la Llei 13/2025, del 15 de juliol. L’assemblea fundacional ha reunit una quarantena de professionals del país, incloent-hi tant els que exerceixen actualment —en l’àmbit privat i públic— com veterinaris jubilats que passen a ser membres fundadors honorífics.
Durant la sessió, s’ha procedit a l’elecció de la primera junta de govern, escollida per unanimitat amb una única candidatura. Jael Pozo serà la presidenta; Indiara Tosatti, secretària; Jordi Giné, tresorer; Sònia Armengol, vocal; i Josep Casals, vocal. El nou equip ha presentat el seu full de ruta inicial, que inclou una ronda de trobades institucionals amb el Govern, el Consell General i el Consell de Col·legis Professionals, amb la voluntat d'integrar-s’hi com a entitat col·legial reconeguda.
Entre els principals objectius del COVA destaca la regulació de l’exercici professional al país i el reconeixement dels veterinaris com a professionals sanitaris, tenint en compte el seu paper clau tant en el benestar animal com en la prevenció de malalties zoonòtiques que poden afectar la salut pública.