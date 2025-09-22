Marxa Popular
'Mou-te per la teva salut' el 18 d'octubre
Els fons recollits es destinaran a Autea
La marxa popular simultània a les set parròquies ja comença a dibuixar-se. La cinquena edició del Mou-te per la teva salut se celebrarà el proper 18 d’octubre amb l’objectiu de promoure l’activitat física per a tothom i sensibilitzar sobre la importància de combatre el sedentarisme. Impulsada pel ministeris de Salut i Esports en col·laboració amb els comuns, la campanya segueix les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que insta a practicar un mínim de 30 a 60 minuts d’activitat física diària. L’esdeveniment també s’emmarca dins del projecte internacional de la UNESCO Fit for Life, que fomenta estils de vida saludables i posa l’accent en la salut mental i l’envelliment actiu. La marxa manté el recorregut de 3 km, accessible per a totes les edats i pensada perquè les famílies puguin caminar plegades, segons ha explicat la ministra Mònica Bonell en la presentació.
Els participants rebran una samarreta —taronja per als infants i grisa per als adults— fins a esgotar existències, un total de 2.000 unitats. La inscripció té un cost simbòlic de 5 euros, que es destinaran íntegrament al projecte solidari Reconnecta, d'Autea, dedicat a donar suport a persones joves i adultes que pateixen aïllament social i problemes de salut mental. Així, com en anteriors edicions, el repte col·lectiu serà registrar passes a través d’una aplicació gratuïta (Fittoken) disponible tant per a Android com per a Apple i enguany s’ha fixat un repte nacional de 200 milions de passes entre tots els participants, amb un component competitiu entre parròquies. Alhora, cada persona tindrà l’objectiu individual d’arribar a 200.000 passes per optar als sortejos de premis proposats pel Govern i els comuns.
El 2024 la marxa va reunir més de 1.500 participants i des de l’organització s’anima a superar aquesta xifra. A més, aquelles persones que no puguin assistir-hi presencialment també poden fer donacions per col·laborar amb la causa. Les inscripcions ja estan obertes al web esportperatothom.ad i a les pàgines dels comuns, amb termini garantit fins al 5 d’octubre per assegurar la talla de les samarretes i fins al 17 d’octubre per a la resta d’inscripcions.