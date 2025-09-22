Estadística
Baixa un 7% l'entrada de vehicles des de França
Andorra ha rebut 903.270 vehicles provinents de França entre el gener i l'agost d'aquest any, el que suposa una baixada del 6,8% en comparació amb els 968.962 registrats en el mateix període de l'any passat, segons publica Estadística. El descens de l'arribada de visitants per la frontera del Pas de la Casa ha estat del 2,9% durant l'agost, amb 5.080 vehicles menys respecte als 174.957 del mateix mes del 2024.
Les dades fetes públiques avui indiquen que la reducció de vehicles per la frontera francoandorrana afecta especialment als turismes, que han caigut un 4,8% a l'agost i un 7,7% al llarg de tot el 2025. Unes xifres que coincideixen amb la baixada d'excursionistes i turistes francesos que s'està repetint aquest any. L'arribada de vehicles pesants s'ha duplicat i passa de 8.613 a 17.158 en el conjunt de l'any. Estadística especifica que aquest increment està motivat pel canvi de metodologia en el càlcult dels vehicles pesants que s'aplica des del maig.
El total de vehicles rebuts al país el mes passat ha ascendit a 453.676 amb un lleuger descens del 0,4 respecte a l'agost del 2024, amb un augment de l'1,1% en les entrades des d'Espanya. La suma d'arribades en els primers vuit mesos d'aquest exercici és de 2.845.546 vehicles, un 1,3% inferior als 2.884.032 de l'any anterior.