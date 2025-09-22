JUDICI
Inici del judici pel noi francès desaparegut a Andorra el 2016
Nou anys després de la misteriosa desaparició de Florent Grégoire, un jove francès de 28 anys vist per última vegada a Andorra el setembre del 2016, el cas arriba finalment als tribunals. Avui s’obre a la Cour d’Assises de Loire-Atlantique, a Nantes, el judici contra Ichsanna Samba Widhyastuti, una australiana de 64 anys que afronta l’acusació d’homicidi voluntari.
El procés s’allargarà fins divendres i es preveu que sigui especialment complex, ja que el cos de la víctima no ha estat mai localitzat. Tot i això, la justícia francesa considera que els indicis acumulats al llarg de gairebé una dècada d’instrucció són suficients per asseure-la al banc dels acusats. La dona, que sempre ha negat els fets, era l’última persona que va tenir contacte amb Florent, i durant la investigació va ser assenyalada com a responsable d’intents de manipular la família amb correus electrònics i perfils falsos per fer creure que el jove continuava viu.
La relació amb Andorra és clau perquè va ser aquí on es va perdre el rastre de Florent. El 12 de setembre del 2016 va sortir de la pensió Roser, a Escaldes-Engordany, amb una motxilla a l’esquena. Les càmeres de seguretat el van enregistrar marxant a les 12.57 hores i, a partir d’aquell moment, ningú no el va tornar a veure. Aquell mateix dia havia previst reprendre el viatge cap a França per assistir a un casament, però mai no hi va arribar. Els seus comptes i el telèfon es van apagar de cop, fet que va alimentar les sospites d’una desaparició criminal.
Deu dies més tard, la dona ara acusada va contactar amb la família del jove per informar de la desaparició, un retard que ja va generar sospites. L’activitat del seu telèfon mòbil i els seus comptes bancaris es va aturar bruscament, i els investigadors van descobrir intents de simular la seva presència al Regne Unit mitjançant un perfil fals a les xarxes socials creat per la mateixa processada.
Arrestada el 2019
Les investigacions també van revelar retirades importants de diners del compte del jove després de la seva desaparició i un retard de deu dies en el contacte de la sospitosa amb la família. Arrestada el 2019 a l’aeroport de Roissy, l’acusada es troba des d’aleshores en presó preventiva a Nantes.