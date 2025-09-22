CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS
El forn incinerador ha iniciat una aturada tècnica de tres setmanes
A la revisió que es fa cada any hi intervindran fins a 52 empreses especialitzades
La planta de tractament de residus de la Comella va iniciar aquest passat dilluns, 15 de setembre, una aturada tècnica prevista per a tres setmanes, durant la qual intervindran fins a 52 empreses especialitzades en el manteniment dels diferents equips. Aquesta aturada forma part del calendari de revisions programades que es duen a terme periòdicament per garantir el correcte funcionament d’una infraestructura considerada estratègica en la gestió de residus al país.
Es vol garantir el funcionament correcte del forn
Les aturades tècniques no són una novetat per a CTRASA. L’any passat, la planta va acumular 595 hores d’aturades programades i 114 hores d’aturades no programades, concentrades en bona part durant els mesos de setembre i octubre. Aquestes interrupcions van reduir el temps total de funcionament respecte al 2023, tot i que la planta va continuar operant amb paràmetres òptims durant la resta de l’any.
La infraestructura està considerada estratègica
El 2024, la instal·lació va gestionar un total de 50.878 tones de residus, una xifra que representa un increment de més de 2.000 tones respecte al 2023 i que suposa la segona millor dada històrica des de la seva posada en marxa. Aquest volum només es va veure superat el 2019, quan es va superar per primera vegada la barrera de les 50.000 tones.
L’augment es va veure impulsat especialment per les importacions de residus provinents de la Cerdanya, que van sumar 9.246 tones gràcies al conveni signat amb la Generalitat de Catalunya. Aquesta col·laboració ha estat clau per mantenir la rendibilitat i la continuïtat operativa de la planta, que en els seus primers anys va patir una situació d’infrautilització.
Pel que fa a les fraccions tractades, el rebuig sòlid urbà es va mantenir estable amb 36.677 tones incinerades, mentre que els residus sanitaris es van situar en 65,35 tones, en línia amb la tendència a la normalització postpandèmica. En termes energètics, la planta va generar 15.809 MWh d’electricitat i va incrementar la producció tèrmica fins als 15.772 MWh.