Estadística
Els abonaments a internet creixen un 2,6% a l'agost
Els abonats als serveis de telefonia fixa arriben als 54.124
Els abonaments per a servei a internet de banda ampla durant el mes d'agost han registrat un augment del 2,6%, i se situen en 43.186 abonats, segons les dades publicades pel departament d'Estadística. Pel que fa als serveis de telefonia fixa se situa en 54.124 abonats i 132.664 per al servei de telefonia mòbil. Aquestes xifres representen un creixement del 2,9% i 7%, respectivament.
Les dades mitjanes dels darrers 12 mesos se situen en 53.445 abonats per a la telefonia fixa, amb un increment del 2,7%, respecte al mateix període del 2024. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situa en 128.165 abonats, presentant un augment del 4,4%. Els abonats a internet mostren un creixement del 2,6%, amb 42.889 abonats.
Cau el tràfic telefònic sense internet
El tràfic telefònic en minuts sense internet ha caigut un 17,3% durant el mes d'agost, situant-se en 8,27 milions, segons publica Estadística. El tràfic nacional ha estat de 5,75 milions de minuts, xifra que representa un 69,5% del total i amb una disminució del 7,6% respecte a l'any anterior. El tràfic internacional presenta un descens del 33,1% i se situa en 2,52 milions.