Comença una nova edició de la formació en la tècnica de la pedra seca
Els tallers estan introduïts pels tècnics de Patrimoni Cultural i impartits pel formador Roger Solé
El departament de Patrimoni Cultural i el Centre de Formació al Llarg de la Vida, amb la col·laboració de Cal Pal i el comú de Canillo, donen el tret de sortida de la setena edició dels cursos de formació en la tècnica tradicional de la pedra seca, que es faran al Forn de Canillo.
La formació consta de dues fases: un curs d'iniciació on els participants aprendran les bases de la tècnica i construiran un mur de pedra seca des de zero; i el curs avançat on els alumnes completaran el coronament del mur aixecat al curs d'iniciació. Les inscripcions per la segona fase estan obertes, però cal haver superat el primer curs. Els tallers estan introduïts pels tècnics de Patrimoni Cultural i impartits pel formador Roger Solé, mestre marger titulat, que ha guiat totes les edicions anteriors.