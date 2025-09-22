Tecnologia
Andorra Digital i Oracle s’alien per impulsar la digitalització amb Intel·ligència Artificial
L'acord servirà per reforçar la sobirania tecnològica del Principat
Andorra Digital i l’empresa multinacional Oracle han signat un acord estratègic per desenvolupar infraestructures digitals segures i promoure l’ús de la intel·ligència artificial (IA) al sector públic i privat andorrà, segons anuncien en un comunicat. I es destaca que l'aliança reforça el compromís del Govern amb una administració més moderna, eficient i sostenible.
L’acord preveu la creació d’un entorn digital sobirà, resilient i segur per a la gestió de dades i serveis públics, així com la integració de la IA en àmbits com la salut, l’educació, la seguretat i el desenvolupament econòmic. Un dels objectius principals és accelerar la transformació digital de les petites i mitjanes empreses mitjançant solucions tecnològiques dins del Programa de Digitalització Empresarial. També es vol millorar la gestió dels recursos humans de l’administració, amb eines com l’analítica predictiva.
El conveni promou que al sector sanitari s’integri IA en els processos clínics per optimitzar l’atenció al pacient i reduir tasques administratives. A més, Oracle oferirà formació a través de la seva plataforma educativa per capacitar la ciutadania en competències digitals clau.
Andorra Digital tindrà accés a l’Innovation Lab d’Oracle, un espai de prova per a solucions tecnològiques adaptades al país. Aquesta col·laboració vol fer de les tecnologies digitals una eina accessible i transformadora per a tota la societat andorrana.