Caça
La Setmana de l’Isard es tanca sense assolir totes les captures
El nou format de la cita cinegètica ha estat molt ben rebut pels caçadors
La Setmana de l’Isard 2025 es tanca amb un balanç positiu i amb la previsió que, un any més, no s’assoleixin totes les captures disponibles, que aquest 2025 eren 223. El president de la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP), Josep Maria Cabanes, ha remarcat que "això demostra la maduresa i el seny dels participants", tot recordant que ja l’any passat tampoc no es van caçar tots els exemplars autoritzats, ja que se'n van registrar 169 dels 202 disponibles.
Segons Cabanes, el nou format de la cita cinegètica ha estat molt ben rebut pels caçadors. "Totes les colles m’han transmès la seva satisfacció per com ha anat tot. S’ha anat cap a un sistema molt més just i proporcional, i això ha permès que tothom pogués tenir més oportunitats de caçar", ha indicat. El president de la FACIP també ha subratllat que la possibilitat de participar individualment ha donat l’opció a molts caçadors de capturar algun isard.
La meteorologia ha estat un altre factor que ha marcat l’edició. Tot i que el temps assolellat i les temperatures suaus fan que habitualment els animals siguin menys visibles, "se n’han vist molts", segons Cabanes, que ha volgut emfatitzar que la trobada s’ha desenvolupat amb normalitat i sense incidències.
Enguany també s’ha ampliat la possibilitat de caçar altres espècies durant el període de la Setmana de l’Isard. A més d'isards, els participants han pogut capturar senglars, cérvols, muflons o cabirols. Per primera vegada, també s’ha registrat la captura d’una daina, una situació que confirma, segons el president de la federació, "la riquesa i la diversitat de la fauna del país".
Cabanes ha volgut agrair la valentia del Govern a l’hora d’introduir canvis importants en el reglament, com el caràcter personal i intransferible de les anelles, que han fet l’activitat més justa i proporcional. També ha avançat que al novembre, en el marc de la propera assemblea de la FACIP, es recolliran les opinions de les colles per continuar millorant el nou sistema.
Fins demà no hi haurà xifres oficials del nombre de captures, ja que encara es pot caçar durant tot el dia d'avui.