L’AFA exigeix més resiliència a les entitats per blindar el sistema
El supervisor financer demana a bancs i asseguradores estar preparats per resistir crisis econòmiques i geopolítiques
L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) ha situat la resiliència com a eix central de la seva estratègia supervisora per al període 2023–2025. Davant d’un entorn internacional altament inestable, marcat per tensions geopolítiques, canvis sobtats en els tipus d’interès i la transformació accelerada dels serveis financers, l’AFA vol garantir que les entitats del país estiguin preparades per resistir qualsevol eventualitat i mantenir l’estabilitat del sistema.
El missatge del supervisor és clar: no n’hi ha prou amb complir la normativa. Cal anticipar-se. Per això, l’AFA demana a bancs i asseguradores que reforcin la seva capacitat interna de resposta davant escenaris adversos. Sota aquest paraigua, la vigilància es concentrarà especialment en el risc de crèdit, el risc de mercat i el risc de tipus d’interès. L’increment dels tipus des del 2022, tot i la tendència actual a la baixa, ha provocat una exposició significativa de determinats sectors i carteres. L’AFA reclama una gestió prospectiva d’aquests riscos i un seguiment acurat de les exposicions amb parts vinculades.
També s’ha posat el focus en el risc de liquiditat. Tot i que les entitats bancàries compleixen, en general, amb els requisits actuals, el supervisor considera que cal reforçar els protocols interns i els plans de contingència. A més, vol deixar establerts uns criteris clars per a la sol·licitud d’assistència de liquiditat en situacions excepcionals, en línia amb els estàndards internacionals.
La resiliència, però, no es construeix només des del control dels riscos financers. També requereix que les entitats comptin amb un model de negoci sòlid, sostenible i alineat amb les noves demandes del mercat. L’AFA estudiarà a fons l’efecte de les concentracions bancàries recents i exigirà que no comportin una pèrdua de competència ni un empitjorament en els serveis als clients. En paral·lel, s’avaluarà l’adaptació de les entitats a l’entorn digital, la qualitat de la informació que faciliten i el funcionament efectiu dels seus òrgans de govern. En aquest context, es revisaran els plans de recuperació que les entitats han hagut de presentar per primer cop el 2023, amb especial atenció als indicadors de risc i a la capacitat d’activar mesures correctives amb rapidesa.
La supervisió també inclourà una mirada específica sobre el sector dels actius digitals. L’AFA vol tenir un coneixement més detallat d’aquest àmbit, que continua creixent en importància i en complexitat. Un estudi de risc específic ha de permetre identificar vulnerabilitats i establir millors eines de supervisió de cara al futur.
La tasca que s’ha fixat l’AFA no és menor, sobretot tenint en compte la dimensió limitada del mercat andorrà i la seva exposició externa. En un sistema financer on tres entitats concentren gairebé tota l’activitat, qualsevol desequilibri pot tenir un efecte multiplicador. Per això, el regulador insisteix a reforçar no només la musculatura interna de les entitats sinó també la seva capacitat de cooperació internacional i de compliment amb els estàndards globals, una exigència cada cop més present en les relacions amb altres jurisdiccions.
L’altra gran pota de l’agenda supervisora és la relació de les entitats amb els seus clients. L’AFA vol garantir que, després de les fusions, les entitats mantinguin un servei d’atenció eficient i adaptat a les noves realitats, incloent-hi nous canals, productes i formes de comercialització. També controlarà la publicitat financera, la transparència i les pràctiques comercials vinculades a incentius o remuneracions, amb l’objectiu de protegir els inversors i assegurar una conducta responsable.
En paral·lel, el supervisor continuarà adaptant el marc normatiu als estàndards europeus. Estan en marxa processos de transposició de directives clau com MiFID II, CRD V o CRR 2, a més de l’impuls d’un nou pla comptable específic per al sector assegurador. Tot això s’implementarà mitjançant inspeccions, controls a distància i comunicats tècnics que detallaran què espera l’AFA en cada cas.
Les prioritats establertes reflecteixen una voluntat decidida de blindar el sistema financer andorrà davant qualsevol eventualitat. L’AFA aposta per una supervisió proactiva i exigent, que no només detecti riscos, sinó que obligui les entitats a estar realment preparades per gestionar-los. Tot plegat, amb una mirada atenta a l’escenari europeu, tenint en compte que la consulta vinculant prevista per al 2025 sobre l’Acord d’Associació amb la Unió Europea pot marcar un punt d’inflexió regulador.