RADIOGRAFIA ECONÒMICA
Deute de 14.109 euros per ciutadà
L’any 2019 era de 12.854 euros i ha crescut uns 1.255 en sis exercicis
L’endeutament públic d’Andorra continua oferint una fotografia ambivalent: un volum total que s’ha reduït lleugerament en els darrers dos exercicis, però una xifra per habitant encara elevada i que cal seguir monitorant. A finals del 2024, el deute del conjunt de les administracions públiques del Principat –Govern, comuns, CASS i Fons de Reserva de Jubilació– se situava en 1.228,9 milions d’euros. Amb una població de 87.096 habitants, això equival a 14.109 euros per persona. La dada representa una millora respecte a l’any anterior, quan el deute per càpita era de 14.589 euros, però també confirma que des del 2018 la càrrega per ciutadà ha crescut en més de mil euros.
L’evolució recent és clara. El 2019, abans de l’impacte de la pandèmia, el deute per habitant havia baixat fins als 12.854 euros, el nivell més baix de la darrera dècada. L’any següent, amb un salt de l’endeutament públic fins als 1.366 milions, la xifra va disparar-se fins als 15.038 euros. El 2021 va ser el moment àlgid, amb un màxim de 17.181 euros per persona. Des de llavors, la tendència és descendent: 15.309 euros el 2023 i 14.109 euros el 2024. Aquest ajust confirma que la consolidació fiscal ha tingut efectes reals i que l’augment del PIB, juntament amb la contenció del deute absolut, permet rebaixar la ràtio.
L’endeutament públic del Principat era a final de l'any passat de 1.228 milions d'euros
Malgrat tot, la magnitud de l’endeutament continua sent un element a tenir en compte. El 2024, el deute global representava el 32,9% del PIB andorrà. Es tracta d’una xifra còmoda en comparació internacional, però que obliga a no abaixar la guàrdia. El Govern concentra la pràctica totalitat del passiu, amb 1.188 milions, mentre que els comuns redueixen de manera notable la seva càrrega fins als 40,8 milions. La distribució per tipus també és significativa: gairebé tot el deute és a llarg termini, amb el bancari en retrocés i el no bancari en posicions estables.
El contrast amb els països veïns és el que ofereix la perspectiva més rellevant. A Espanya, el deute per habitant arriba als 33.332 euros, més del doble que al Principat. L’endeutament global equival al 101,8% del PIB, una proporció que situa l’Estat en un nivell de risc fiscal molt més elevat. A França, les xifres són encara més contundents: cada ciutadà suporta un deute de 48.275 euros, i la ràtio d’endeutament escala fins al 113% del PIB. En aquest cas, la càrrega per persona gairebé triplica la d’Andorra.
Si es fa una comparativa amb els països veïns, el deute per persona és molt inferior
La comparativa deixa clar que, tot i que la pressió individual sobre els ciutadans andorrans és notable, el país es troba en una situació molt més sanejada que els seus veïns. El diferencial no és menor: 19.000 euros menys per habitant en relació amb Espanya i més de 34.000 en comparació amb França. Aquest avantatge permet mantenir un marge de maniobra més ampli i transmetre confiança als mercats i a les institucions financeres internacionals.
El repte és mantenir aquesta trajectòria. Les projeccions de despesa pública a mitjà termini, especialment vinculades a la sanitat i a les pensions, obliguen a assegurar que el deute continuï sota control. En aquest sentit, la dada del 2024 és un senyal positiu: el deute per habitant baixa, la ràtio sobre el PIB es redueix i Andorra conserva una posició d’avantatge clar respecte als seus socis europeus més propers.