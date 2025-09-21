Trobada
Cultura Activa organitzarà el segon sopar Estellés a Andorra
La trobada que vol aglutinar tot el sector cultural del país
Andorra acollirà per segon any consecutiu el sopar Estellés, dijous 25 a les 20 hores al restaurant Mama Maria. La trobada vol aglutinar tot el sector cultural del país: escriptors, llibreters, editors i agents vinculats al món de la cultura en general.
El sopar, en homenatge al poeta valencià Vicent Andrés Estellés, se celebra de manera simultània a tots els territoris de parla catalana. Per això, a les 20.45 hores, hi haurà una connexió en directe amb Catalunya Nord, el País Valencià, l’Alguer i Catalunya, en un acte que vol reforçar els lligams culturals dins l’espai lingüístic compartit. A més, durant la vetllada la poetessa Eva Arasa recitarà una poesia.
El sopar Estellés es va celebrar per primera vegada a Andorra l’any passat, a partir de la iniciativa del poeta Antoni Caus. Enguany, l’organització l’ha assumida l’associació Cultura Activa, amb la voluntat de consolidar-lo com una cita anual del calendari cultural andorrà.
L’objectiu de la vetllada és doble: a més de posar en valor la unitat cultural i lingüística dels territoris catalanoparlants vol ser una trobada per enfortir llaços entre el sector cultural del país.