ANDORRA LA VELLA
Contradicció amb reconèixer Palestina
França assegura que Andorra ho farà demà i el Govern que encara no ho ha decidit
França assegura que Andorra, juntament amb nou països més, reconeixerà oficialment l’Estat palestí demà, coincidint amb l’inici d’una conferència d’alt nivell sobre la solució dels dos estats, en el marc de l’Assemblea General de les Nacions Unides. Tanmateix, fonts del Govern van indicar que “no hi ha cap novetat” al respecte i van afirmar que “si es pren alguna decisió es farà a la reunió de demà”.
Tot i aquesta cautela oficial, l’executiu andorrà ja va expressar el passat juliol la voluntat de reconèixer Palestina com a estat sobirà, i tot apunta que la formalització es podria fer efectiva dilluns mateix. El cap de Govern, Xavier Espot, participarà en l’Assemblea General a Nova York, on té previst intervenir divendres a la tarda.
Segons fonts de l’Elisi, els països que s’afegiran al reconeixement, a més d’Andorra i França, són Austràlia, Bèlgica, Canadà, Luxemburg, Portugal, Malta, Regne Unit i San Marino. La majoria d’aquests estats ja han fet pública la seva intenció de donar suport al reconeixement, seguint l’impuls diplomàtic liderat pel president francès i Copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron.
La decisió, però, no ha estat exempta de crítiques. El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, ha acusat Macron d’“alimentar l’odi antisemita” i ha qualificat el reconeixement de Palestina com una “recompensa” a les accions del grup Hamàs, en referència a l’atac del 7 d’octubre del 2023.
El Govern ha reiterat en diverses ocasions que qualsevol decisió sobre l’Estat palestí es prendrà tenint en compte el context internacional i la recerca d’una pau duradora.