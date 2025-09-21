COMMEMORACIÓ DELS 35 ANYS DE L'ACORD DUANER
Un centenar de famílies s’apleguen al parc central per les activitats d’‘Andorra ArrEU!’
La segona activitat del cicle Andorra ArrEU!, dedicada al públic infantil, es va celebrar ahir al parc central d’Andorra la Vella i va reunir al voltant d’un centenar de famílies. La iniciativa forma part de la commemoració dels 35 anys de l’Acord duaner entre Andorra i la Unió Europea.
L’esdeveniment va incloure activitats lúdiques de gran format, com el Joc Andorra ArrEU, inspirat en el joc de l’oca amb referències a productes que han marcat el comerç andorrà, un trencaclosques gegant i una animació teatralitzada que recreava els primers contactes comercials entre Andorra i la UE a través de dos personatges còmics.
Els participants també van poder visitar el circuit expositiu Temps endins, que repassa les principals fites de la relació bilateral i que, a finals de mes, es traslladarà a l’era del Raser d’Ordino.