Seu d'Urgell
La Catedral d’Urgell celebra el primer aniversari de l’ordenació de Serrano Pentinat
El Copríncep episcopal ha agraït "al Pare i a la nostra mare Església per haver-me confiat la missió de ser bisbe"
La catedral de Santa Maria d'Urgell a Seu d’Urgell s'ha omplert de fidels per commemorar el primer aniversari de l’ordenació episcopal de Josep-Lluís Serrano. A més, la celebració ha continuat amb un concert d’orgue de Valentí Miserachs després de l’eucaristia de les 11.30 hores. El mestre, reconegut compositor i antic director de la Cappella Musicale Liberiana de Roma, ha interpretat peces de Frescobaldi, Zipoli, Bach, Boëllmann, Bossi i també obres pròpies. En la missa d’acció de gràcies, el bisbe ha expressat que "avui agraeixo al Pare i a la nostra mare Església per haver-me confiat la missió de ser bisbe per vosaltres i amb vosaltres ser un fill i germà d’aquesta nostra església d’Urgell".